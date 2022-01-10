日系品牌UNIQLO熱度在台灣已經超過許多知名又平價的品牌，更是許多小資族的首選，認為質感是撐得起價格的，不過卻有人發現其實UNIQLO在台灣賣超貴！想要買他們家的服飾還是建議到日本買又便宜又划算，當然就有網友好奇，價格賣的比日本高已是公開的秘密，但為何生意還是超好？鄉民們點出關鍵原因，難怪會是小資族的最愛。

UNIQLO台灣賣這麼貴，為何還要買。（圖／shutterstock）

一名網友在PTT上以「UNIQLO台灣賣這麼貴，為何還要買」發文，好奇UNIQLO吸引大眾的原因究竟為何，表示自己這幾年多半在NET買衣服，主要是想支持台灣企業，不過相較以前剛來台灣的UNIQLO，被很多人嫌太貴，「常常被說日幣直接當台幣賣」，但分店卻也一間一間開。

網友留言。(圖/翻攝自 PPT )

貼文發出後，不少網友也認為台灣賣的價格真的比較貴，「台灣沒特價的話比日本貴」、「用收入來看算貴很多」、「去日本買過，就覺得台灣有夠盤」、「是沒錯，最近連折扣都超少」。還有人指出，「不只UQ，是所有東西進台灣都特別貴」、「台灣是含稅價，日本還要加稅，另外現在台幣很強」、「已經是日本來台灣賣得算便宜的啦」。

2021感謝祭，小資族超推此時段購物。(圖/翻攝自 Uniqlo Taiwan 臉書)

其中一名網友分享多年的台日比價經驗，「台原價>日原價>台小特>日小特>台大特>日大特>台出清特價>日出清特價，寫下能在日本當地買就在日本買，不過還是要看一下同款台灣當下的價格，說不定日本沒特價，台灣在大特價，那在日本買就貴了」。

網路APP也常有優惠釋出。(圖/翻攝自 Uniqlo Taiwan 臉書)

而其實UNIQLO也常有「降價」、「感謝祭」等活動，在那段期間所有服飾都會降超多，小資族們推要買就要趁這時候買，更表示自己絕不買原價，對此就有網友透露「這種平價服飾過一陣子就會降價，是公開的秘密，肯定會降」、「常逛就知道啊，價格會浮動，過季商品什麼的也會大特價」，喜歡UNIQLO卻又遲遲下不了手的就跟上小資族的腳步，另外網路商店也會有實體商店沒有的優惠，這些攤在陽光底下的秘密，你一定要知道呀！