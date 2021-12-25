民進黨前主席施明德透露，他規劃創設「台灣感念祠」，希望供奉足以為台灣精神典範的人物，蔡英文總統曾將此事交辦給行政院長蘇貞昌，卻被擱置，對此施痛批蘇心中只有權位、利益，「我看你能橫行到幾時」。台北市議員王世堅認為，施明德所言十分貼切，並進一步指出，有好幾件蔡英文交辦蘇貞昌的事情，蘇貞昌都不當一回事。

施明德日前在網路節目「新聞不芹菜」接受主持人黃光芹專訪時，談到興建血牆和台灣感念祠推動的過程，他沒想到的是，藍營政治人物很支持，阻力反而來自民進黨的大小政客。

王世堅24日在中視政論節目《庶民大頭家》中表示，施明德對蘇貞昌的批評，「我完全都同意」，他講得很貼切，蔡英文有交辦蘇貞昌好幾件事，本來蘇貞昌都不當一回事。比如北科大校地整合問題，蘇貞昌不當一回事，而那也是蔡英文念茲在茲交辦的，可是蘇拿到權力就不當一回事。

對於施明德提議興建「台灣感念祠」，王世堅認為這是對的，但他也希望，能夠規劃的更加周延，並經過社會討論，而施明德是否也應該先和社會與相關受難家屬說明？

同時，王世堅指出，施明德有一個缺點，就是他很獨霸評斷一些為台灣過去努力的前輩，例如施攻擊駐日代表謝長廷是特務，若施明德沒有充分證據進行指控，則應該向謝長廷道歉。