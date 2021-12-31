明天是2022年第一天，蔡英文總統將發表元旦談話，蔡總統幕僚表示，蔡總統將向國人朋友傳達新的一年的重要施政方針，並強調執政團隊會負責任地穩健執政、照顧人民。

總統幕僚指出，歷年的新年談話，都有總結並展望、繼往開來的意涵，明天元旦的談話也不例外。

總統幕僚指出，總統將提到，回顧2021年，對台灣而言，是特別的一年。台灣挺過了五月以來的疫情挑戰，再次回歸實體跨年活動。兩週前，台灣剛完成了公投，說明了台灣逐漸走向更成熟的公民社會。

他說，因此，蔡總統將再次感謝台灣人民的團結努力，展現出台灣的堅韌。

總統幕僚說，展望未來，從國內到區域，乃至國際的局勢仍然快速變遷、挑戰不斷。蔡總統也將藉由新年談話，向國人朋友傳達明年的重要施政方針，即便面對接踵而來的挑戰，執政團隊會負責任地穩健執政、照顧人民，讓國家在這幾年打下的良好基礎上進步前進。