論文門有新進展了嗎？資深媒體人彭文正24日表示，他近日收到一位久居深綠家族的網友，跟她素昧平生，卻寄給他一封信，內容是她對蔡英文總統和民進黨的一些想法，自己看完後覺得「很扎心」，他決定在節目中跟大家分享。

彭文正24日在其主持節目「政經關不了」表示，自己明天將和孫文學校校長張亞中上凱道，其實內心是百感交集的，因為蔡英文團隊對論文的真相，一直遮遮掩掩，而自己為的就是登高一呼，讓大家重視「論文門」的真相問題。

彭文正提到，自己最近收到一封信，他在看完後覺得很扎心、也深感心有其其焉，決定大家分享，而這位網友家族是長期支持民進黨的。她表示，「台灣的民主得來不易，但是無限上綱，毫無節制的自由是很可怕的，她說，執政黨民主進步黨是她88歲父親支持一輩子的政黨。」

彭文正繼續唸信道，蔡英文出身名門，有機會到國外念書，但是卻把不適合台灣、不適合我們國家的正確風氣給帶回來，陳水扁總統出身農家，在台灣很會念書，當過律師，成就很高，但令她感到遺憾和跌破眼鏡的是，陳水扁仍然進入了金錢的罪惡，蔡英文在英國、在國外很會念書，卻連一本論文都解釋不清楚，而國家官員首重的，就是操守，她希望民進黨能重視。

彭文正續道，該網友提到，執政黨必須回歸溫良恭儉讓、執政黨必須悔改，國家才有希望，人民才能夠安居樂業，傳承世代珍貴的品格。該網友說「我都快60歲了，我和父親畢生所支持的民進黨，從匍匐前進到篳路藍縷，經歷了血淚的路程，為何要逼迫追求真理的彭文正博士呢？他是我們的同胞啊！別讓老一輩成為凋零、失望、沮喪，感受被騙，台灣民主得來不易，卻沒有如蔡英文所說，謙卑謙卑再謙卑，謙卑不是用嘴巴說的」。