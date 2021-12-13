2018年9月，在燕子颱風橫掃日本期間，台灣前駐大阪辦事處處長蘇啟誠在上級要求檢討，以及輿論大肆抨擊之「內外交迫」情境下，因身心俱疲而不幸選擇自盡，其遺言表明「不想受到羞辱」，乃悲痛決定以死明志！

2019年12月，時任國民黨副秘書長張顯耀、蔡正元，以及前立委邱毅聯合召開記者會，指民進黨中央組建網軍，攻擊政治人物。同月，楊蕙如執掌的易始公司，被披露該公司自2009年成立以來，原無政府案件，直至民進黨執政起，卻大量獲得政府預算。此外，當農委會編列1450萬預算案爆發時，民進黨亦被指雇用小編進行網宣，而備受質疑是拿人民納稅錢養網軍。

今年11月，台北地方法院於一審宣判的判決書裡指出：依據手機通聯等記錄，認定楊蕙如是網軍業主，其下線為蔡福明。檢察官同時指出，以楊蕙如為首的網軍架構，試圖透過發文造謠的方式，操控輿論方向，間接導致我國外交官自縊。由於楊蕙如過去曾為謝長廷助選，台灣綠營以豢養「網軍」方式，帶動輿論風向、打擊異己的傳聞，乃被維基百科界定為：「首度得到證實」！

而11月30日，則又因「林秉樞毆打立委高家瑜」案，連帶滾出「匿名網軍」攻擊案，以及朝野論戰蔡政府是否即為「網軍飼主」！在台北市長柯文哲呼籲以「一人一信」要求行政院徹查網軍亂象後，蘇貞昌院長即刻就蔡政府為「網軍飼主」之說，予以嚴詞駁斥。另發言人羅秉成也覆誦蘇貞昌的聲明，強調各項政策執行、宣導預算，都是依法編列，所以「飼養網軍」不是事實，也「不容許做這種事」，希望民眾能消除政府與網軍有所連結的誤解。

誠如人們不會蠢到拿穀倉裡的糧食餵養老鼠，蔡政府當然也不會明編法定預算，在光天化日之下飼養「合法網軍」，再公然幹出恐嚇、詐欺、妨害名譽、侮辱公署，以及妨害電腦使用等罪刑勾當。

惟蔡政府如若真心希望民眾能消除「政府與網軍有所連結」的強固認知，就應依台北市長柯文哲「一人一信」的懇切呼籲，速予循線積極徹查網軍亂台真相，以免匿名鼠輩早晚引爆台灣網路版的黑死病！

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