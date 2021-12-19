「四大公投」以慘敗收場，相信許多曾為「四個同意」努力過的朋友，都不免傷感難過，對國民黨的無力作為，更是心灰意冷。但是，請諸位想想，我們努力的目的是什麼？是為了日薄西山的國民黨嗎？還是為了自己堅定的信念，是為了現在的台灣，以及下一代子孫著想，明知隻木未必撐得起高廈，仍然願意為此戮力奉獻、無怨無悔？

民進黨的強權惡霸，想必都是諸位看在眼裡的，儘管此役他們大有斬獲，但是，「飄風不終朝，驟雨不終日」，如果我們現在就氣餒志喪，就等於任由狂風暴雨侵凌自己，而最終讓台灣沉陷入永遠無法重見光明的暗黑之中，這是你們樂意見到的嗎？如果不樂意，懇請諸位敞開胸懷、擦乾眼淚、鼓起勇氣、捲起袖子，鍥而不捨地邁開我們的步伐，繼續努力下去。

請不要再去責問國民黨，更不要去搜拷戰犯，這正中了民進黨的下懷，他們千方百計，就是要分化反對陣營的力量。國民黨雖然令人失望，卻是目前唯一尚能與民進黨勉力相抗的政黨，侯友宜雖然令人不滿，卻也是無可取代的標竿；土牆雖不可圬，朽木雖難於雕，但遮風避雨、琢磨雛形，還是有其可用可觀之處的。如果連他們都分崩離析、大樹飄零，我們又還哪裡有遮庇之蔭、立足之地呢？

我們的力量雖小，可作的事業還大。當世界即將要毀壞於一片渾沌黑暗的時候，請往前頭睇看，只要有希望，光明就在前頭不遠了。

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