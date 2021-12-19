最近非常認同網路群組上的一句評語，「德國從選出希特勒再到日前甫結束任期的梅克爾，也走了近百年」，因此，對於「四大公投」投票結果，坦白說，筆者十分失望與落寞，唯這就是「有出來、願意出來投票」相對多數台灣人民的最終選擇，不管你、妳喜不喜歡、高不高興，我們都必須坦然面對與接受，因為，這就是「民主『愛』的代價」，我們只能持續「摸著石頭過河」探索，而不能因為遲疑與擔心就害怕「向前邁進」。

誠然，藍營此際「完敗」當然是毫無懸念，而必須真誠「閉門思過」檢討，觀諸「最終得票數」與「執政縣市分布圖」來看，此次投票確實「完全回到」藍綠對決的「基本盤」。換言之，「四大公投」並沒有讓非藍非綠的其他可能「中間選民」感到憂心或興趣，這也再次凸顯國民黨主導議題的「能力與技術」顯有不足，現時固無需「找戰犯」祭旗，朱立倫主席所說「公投已死、民進黨鴨霸」也不能解決黨魂失去與黨員守則的根本問題，朱主席的領導與橫向協調已須審思「技術精進法門」。

易言之，在野國民黨「表面上」確是「輸到脫褲」，但我們若以民進黨蔡政府此番近乎「傾巢而出」且明顯「行政不中立」的優勢資源與執政硬拗來看，所謂「四個不同意、台灣更美麗」的得票數，竟依然「只」催出「基本盤」的勉強及格票數，即可看出蔡總統在執政已第二任、近5年「只有抗中」的難看執政業績下，台灣人民只願給「這般低空掠過」的票數，顯見台灣人民已在「觀察考核」，以便日後作為對嘴巴號稱「愛台灣」的民進黨在2022乃至2024大選進行「最後審判」。

而之所以會提出這樣的觀察，即是從蔡總統在四大公投結果完勝後的記者會上表現可以看出貓膩，首先，對於這樣的勝利或暫稱為「慘勝」也罷，既然台灣人民已決定讓蔡總統有關能源、食安、經濟與環保等政策能夠「繼續下去」，那麼，此後的「成敗結果與KPI」，日後再要「雙標、三標」地牽拖給「馬維拉、對岸」或是「萬惡國民黨」的話，將會完全站不住腳，而之所以沒有或不敢接受「媒體提問」，想必也是她認為未來挑戰確是任重而道遠的「事情大條了」。

說實話，筆者當然不喜歡「這樣無言的結果」，但套句政治學上的經典術語，「民主的弊病，要用更民主的方式來解決」，假如「同島一命」的我們都真心認同民主自由多元價值的話，就應勇敢接受「出來投票與不出來投票」自由選民的決定，一方面，期待國民黨能真正找回從政初衷的「團結與接地氣」，另一方面則是期待已備受台灣人民近乎「寵愛、膩愛」的民進黨也能「實事求是」，而接下來，或許就只能用游院長的那句話來結尾，那就是「歡喜做、甘願受」了，台灣加油！

（作者為前中國國民黨發言人）

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