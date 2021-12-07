阿里山香林衛生室將接種點延伸至阿里山車站，希望吸引遊客前來接種。（嘉縣政府提供／張亦惠嘉縣傳真）

阿里山鄉衛生所7日在海拔2216公尺的阿里山火車站設點打莫德納疫苗，接種還送健康米，嘉縣衛生局指出，原阿里山森林遊樂區香林衛生室將接種點延伸至阿里山火車站，鼓勵鄉民及遊客踴躍接種，希望藉阿里山楓紅遊客多，衝高打氣。

目前阿里山時值楓紅、雲海季節，加上疫情趨緩，不分平假日都有不少民眾上山遊玩、搭乘小火車，衛生局為衝高打氣，也提醒民眾接種疫苗，將遊樂區香林衛生室接種點延伸至阿里山火車站，只要接種莫德納，就送健康米，服務村民和遊客。

衛生局長趙紋華表示，嘉義縣第1劑疫苗涵蓋率已76.8％，第2劑58.2％距離，距離第2劑7成目標還差6萬人，呼籲18歲以上未曾施打Covid-19疫苗，或者符合接種莫德納第2劑民眾，請洽各地衛生所接種，全面提升疫苗涵蓋率，確保春節好過年。

趙紋華指出，民眾應完整接種2劑疫苗，滿5個月以上追加第3劑，才能進階提升整體防疫力，阿里山鄉幅員廣闊，偏鄉醫療及衛生保健由IDS（送醫療上山下海）、阿里山鄉衛生所及9個衛生室提供服務，新冠肺炎疫情期間，配合每期平台開設服務在地居民。

衛生局指出，在火車站主要是提供莫德納疫苗，香林衛生室則以AZ及BNT為主，目前嘉縣AZ疫苗沒有屆期壓力，BNT平台預約量都有5成左右，唯獨莫德納疫苗民眾接受度較低，平台預約量約僅有1成，月底屆期的有1萬劑左右，希望藉由這樣的推廣衝高打氣，讓還未接種的遊客或民眾到阿里山遊玩也能接種疫苗。