國民黨文傳會前副主委黃子哲。（趙婉淳攝）

指揮中心昨宣布，因應民眾緊急出國需求，曾接種1劑或2劑高端疫苗，間隔28天即可依外國要求，混打2劑AZ、BNT、莫德納疫苗。對此，文傳會前副主委黃子哲表示，如此施打是否有副作用或風險，既然蔡英文總統已帶頭接種高端，指揮中心也開綠燈，就讓蔡英文再率先施打，以提高國人的信心。

黃子哲說，目前只有紐西蘭、帛琉、印尼、阿根廷、以色列、貝里斯等6個國家，同意接種高端疫苗可入境該國，為了解決國人出國的「困境」，指揮中心開放高端族可混打國際認可的AZ、BNT或莫德納等疫苗。

黃子哲表示，若之前已打過2劑高端疫苗的國人，若想出國，還要再「補打」2劑，立馬從「2劑」進階為「4劑」，這種國際少見「連2拉2」的花式混打套路，真的誠如衛福部長陳時中說的，「世界怎麼跟得上台灣」，無怪乎連民進黨立委高嘉瑜都爽喊「賺到了」。

黃子哲質疑，但這樣打會不會什麼有副作用或風險，是會「四劑如春」還是「四劑很蠢」？他建議，既然蔡英文總統之前都已帶頭接種高端疫苗，指揮中心也開了綠燈，就讓想出國去立陶宛看看的蔡英文，再率先施打，才能提高國人的信心。

黃子哲指出，尤其是高端族已經承受出國不便的痛苦，還要他們去承擔未知的風險，恐怕就連「愛國手臂」的拳頭，都會硬了起來。