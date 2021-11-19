中央流行疫情指揮中心今(19)日表示，AstraZeneca疫苗約67.6萬劑預定於今日下午抵達桃園國際機場，待完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，再提供COVID-19接種計畫所列實施對象接種。

這批疫苗共67.6萬劑，由華航CI-834班機運送，從泰國曼谷起飛，預計下午15時25分左右抵達桃園機場。

飛機落地後將停靠A9機坪，為求時效海關人員會在機邊驗放，在海關及航警護送下，疫苗隨即被送往醫藥物流冷鏈倉儲存放，在完成檢驗封緘程序後，即可配撥接種。

指揮中心指出，該中心係於去(2020)年10月30日與臺灣阿斯特捷利康公司簽署1,000萬劑COVID-19疫苗供應合約，截至目前總計已有約780萬劑到貨，分別為3月3日11.7萬劑、7月7日62.6萬劑、7月15日56萬劑、7月27日58.2萬劑、8月12日52.4萬劑、8月27日26.5萬劑、8月31日59.5萬劑、9月10日45.8萬劑、9月17日64萬劑、9月30日65.6萬劑、10月13日136萬劑、11月4日14.2萬劑、11月6日59.4萬劑，及本次提供第十四批67.6萬疫苗。

本次提供的疫苗係為多劑型包裝(每瓶10人份)，需存放於2-8℃的環境，依臨床試驗每人需施打2劑，本批效期至2022年3月31日。