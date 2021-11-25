2021中國網路媒體論壇24日-25日，以「發展與秩序·讓大流量澎湃正能量」為主題的在廣州市舉行。中共中央網信辦、中央廣播電視總台、廣東省委網信委聯合主辦，25日開幕式暨主論壇，中國工程院院士鍾南山發表主題演講時表示，從抗疫中，他深刻體會到了網路媒體的貢獻，功不可沒。錯誤的資訊、虛假資訊的傳播，會誤導群眾，帶來嚴重後果。因此，網路媒體要有責任和擔當。

鍾南山表示，大陸國家制定了疫情常態化防控措施，這個最早在廣東實施，後又在東北、西北等地區實踐，都證明這套防控措施是有效的，可行的，但這種防疫的措施到個別基層，出現了層層加碼的現象，造成了群眾生活上、工作上、思想上的混亂，所以有責任、有擔當的媒體要敢於發聲，發出理性的聲音。

鍾南山說，從這兩年的抗疫來看，體現了網路媒體的作用。在全球的抗疫中，有不同側重點，人民的健康和經濟的發展二者如何平衡，這是全球各個國家都面臨的挑戰，也是各國防疫政策的關鍵。在2020年1月抗疫開始的時候，大陸中央堅持人民至上、生命至上的指導思想，制定了一系列的防疫政策及機制，早預防、早發現、早治療、早隔離，使中國成為世界新冠肺炎患病率、死亡率最低的國家，這些離不開網路媒體正能量、大流量的宣傳和引導。

疫情初步得到了控制後，大規模疫苗接種是形成群體免疫的基礎。在這其中，網路媒體發揮了重要作用，通過正能量的科普、宣傳引導，老百姓積極主動接種。截至今年11月24日，大陸全國接種兩針新冠疫苗的人數也達到10.8億，占總人口的76.8％，到今年年底要到80％。

鍾南山表示，錯誤的資訊、虛假資訊的傳播，會誤導群眾，帶來嚴重後果。他舉例說，今年11月，大陸商務部印發《關於做好今冬明春蔬菜等生活必需品市場保供穩價工作的通知》，這個提醒是有必要的，但在網路傳播時，引起了片面的解讀，不少群眾恐慌，出現部分人大量囤積食品的現象，幸好有關部門及時進行正確的解讀，及時制止了搶購行為。