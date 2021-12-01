新型變種病毒出現後，專家擔憂疫苗有效性是否受影響，歐洲各國開始出現相關感染病例，且有跡象顯示可能取代先前流行之Delta病毒株成為新冠病毒之主要病毒株；目前已有許多國家針對非洲部分國家發布旅遊禁令，市場擔憂各國可能重啟鎖國，或是封城等政策，目前經濟復甦之態勢受挫。不過，投信業者評估目前整體疫情尚屬可控範圍，短線市場震盪不失為中長線布局良機。

凱基投信投資策略部主管翁毓傑表示，新型變種病毒所帶來的不確定性，加上適逢感恩節假期流動性較差，導致疫情負面消息一出市場先行轉向風險趨避，股市、利率雙雙重挫(註1)，不過評估新冠變種病毒突變非首次出現，造成本次市場劇烈震盪因素有以下幾點：(1)高度變異性及傳染力、(2)經濟重啟疑慮再起、(3)股市評價原已在相對高檔等。

凱基投信提出，上述基於專家學者看法，目前對疫情仍不須過度悲觀，疫苗技術與一年前相比，已能夠在短時間內研發出新疫苗因應，而口服藥的部分目前尚無證據顯示對新變種病毒無效。目前南非傳出之病例當中，症狀皆屬輕症，南非醫療體系未被Omicron感染者癱瘓，目前研判整體疫情尚屬可控。

凱基投信投資策略部主管翁毓傑表示，後續除了持續觀察疫情的發展外，12月美國聯準會的動態是否因新一波疫情再起而有所改變，將為市場關注重點。若Omircon疫情升溫，預期聯準會將重新進入寬鬆，市場對其升息時程之預期也可能延後，而各國政府也有望隨之放鬆貨幣或財政政策以支撐經濟。

股市部分，凱基環球趨勢基金經理人馮紹榮指出，短線若出現非理性賣壓，反而會是投資人分批加碼的時機點，加碼標的可著重遠端辦公、雲端、AI、串流平台等數位化主題，受疫情衝擊會較傳 統景氣循環產業小，有機會吸引市場避險資金流入，同時可關注元宇宙、數位支付「先買後付(Buy now pay later)」等新趨勢題材，參與趨勢股票的長期成長機會。

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金經理人葉菀婷表示，伴隨供應鏈緊張造成的通膨升溫問題延續，市場普遍認為須到2022年第二季才會見到通膨放緩，適當配置連結實質資產之REITs可望提升投資組合的抗通膨保護力。

債券部分，凱基全球ESG永續高收益債券基金經理人劉書銘表示，短期市場將重點放在疫情負面影響，使信用債市表現受壓抑，但在全球景氣復甦的前提不變之下，投資人後續仍將回歸貨幣政策正常化致利率回升的長線主軸，抵禦利率上行風險能力較佳的高收益債及新興企業債仍可望有較佳表現。此外，ESG議題仍是全球各國政策重心，並吸引機構投資人的目光，長期而言與ESG主題相關之債券資產，仍將持續受惠法人資金的挹注，存在穩定的長線需求。