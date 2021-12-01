子宮頸癌列國內女性十大死因，花蓮縣府推動國中女學生免費接種子宮頸癌疫苗，109學年國一女生預計施打1265人，已接種完整劑次計1114人，接種涵蓋率達88％，衛生局說，尚未接種公費疫苗的國中女學生，可於明年3月校園場次接種。

衛生局長朱家祥表示，子宮頸癌是2020年花蓮女性癌症死因第9位，醫學研究證實感染人類乳突病毒，是導致子宮頸癌的主因。中央提供的公費二價HPV疫苗，已通過衛福部食藥署核可，可預防7成子宮頸癌發生，並提供約10年保護力。

疫苗以最佳防護年齡國一女學生為主要接種對象，花蓮縣109學年度預計施打1265人，已接種完整劑次有1114人，接種涵蓋率已達88％，而同意接種者達成率達99.8％。衛生局提醒，尚未接種公費HPV疫苗的國中女學生，只要具有台灣國籍且有國中學籍者，皆可於明年初的HPV疫苗接種意願調查時，提出同意施打意願，即可於明年3月的校園場次接種。

公費二價疫苗是由衛福部採購，每劑疫苗約700元，補助75％，110學年度花蓮國一女學生約有1320人，縣府配合款46萬餘元，讓每位女學生能順利施打疫苗。

花蓮縣依循中央政策規劃採自願參加方式接種，鼓勵家長及學生們重視身體健康，接受公費HPV疫苗接種，希望透過HPV疫苗接種、安全性行為及定期子宮頸抹片檢查，降低花蓮縣子宮頸癌的發生率及死亡率。