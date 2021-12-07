為配合政府提高新冠疫苗施打率，量販店廣設疫苗接種站，提供民眾隨到隨打服務；愛買今宣布，基隆店於12月9日(週四)至11日(週六)加入疫苗快閃接種站行列，每日限量贈送健康禮和百元禮券，提醒民眾前來施打疫苗，記得攜帶小黃卡及健保卡。

愛買表示，這是基隆市唯一量販店成立疫苗快閃接種站，提供民眾隨到隨打的便利性，每日限量除百元禮券外，健康禮包括水果、麵包、飲料以及口糧，配合政令與民眾攜手抗疫。