英國在周日提高新冠傳染病警示等級，首相強生(Johnson)也警告將迎來Omicron感染的高峰，稱民眾接種兩劑疫苗是不夠的。

由於傳染率上升，包括英格蘭、蘇格蘭、威爾斯、北愛爾蘭的醫療首長都將5個等級警示系統，從第3級升高到第4級。

官方的聲明指出，早期的證據顯示，Omicron病毒的傳播速度遠高於Delta病毒，疫苗也對Omicron疾病的預防作用減弱。未來幾周將出現症狀嚴重性的報告數據，但是現在已經看到Omicron患者的住院，這些很可能在未來升高。

在提高警戒等級後的4小時，首相強生在周日晚間8點對全國發表電視談話，指一股Omicron浪潮正要侵襲過來，很擔心兩劑疫苗根本無法提供足夠的保護力。如果變種病毒穿透到未接種疫苗的人群，英國衛生單位可能無法應付住院率飆升的問題。

強生說，每一位年滿18歲的公民都應該在新年前接種加強劑疫苗。

上周五公布的研究顯示，疫苗在對抗有症狀感染的效力，到第二劑就大大降低，但是第三劑的保護作用提高到70%。

強生對Omicron的回應方式為在英格蘭推出「B計畫」，下令民眾居家辦公，在公共場所戴口罩，使用疫苗通行證。不過英國部分議員已經揚言要在周二的議會中對這些限制措施投否決票。