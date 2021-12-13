中研院助理研究人員確診，今中研院恢復上班，台北市政府設置疫苗注射站，為員工施打疫苗。北市副市長黃珊珊下午前往視察，黃珊珊表示，目前第一劑疫苗施打率是83％，盡量打到100％，希望實驗室人員都打完第三劑；另外10日、11日兩天共篩檢805位，結果都是陰性。

黃珊珊表示，今天主要有兩個目標，一個是採檢，一個是施打疫苗，今天施打的疫苗是莫德納，一、二、三劑都可以，數量還沒有很多，明天打BNT可能比較多人。

黃珊珊指出，目前第一劑疫苗施打率有83％，這比較擔心，市長下令高端的實驗室、聯合醫院，盡量做到100％，不行的話每周篩檢，希望實驗室人員都打完第三劑，今天就會跟診所、醫院一起討論，尤其是第三劑部分希望趕快補強起來，沒有打到100％是一個蠻高的風險。

對於篩檢結果，黃珊珊說，10日、11日兩天加起來篩檢805位，都是陰性，但採檢陰性也是僅止於現在，假設有感染到，還是會有潛伏期，要繼續觀察兩個禮拜。

黃珊珊說，在上周五、六、日全部都完整清消，應該沒有太大問為題，今天開工應該可以確保環境應該是安全的，但是上個禮拜來採檢的時候，但發現實驗室有一些狀況，因此還是認為整棟人都應該來採檢，畢竟這一棟會共用一些公共設施，有一些人還在居家辦公，會繼續追蹤。