台睿(6580)敗血症藥Rexis近期臨床試驗將陸續整理，計劃明年農曆春節過後解盲，若是解盲成功，目標力拚在2023年在台上市，現在也向美FDA申請Pre-IND，明年第2季將啟動臨床試驗。

台睿總經理簡督憲說，新冠疫情看起來無法在短期內結束，未來的Rexis市場需求大，目前已向美FDA申請Pre-IND，明年第2季將啟動臨床試驗。在台灣方面，台灣每年敗血病新增人數約12萬，若照試驗療程，總共需施打28劑，每年規模在5億元以上。

台睿硒缺乏症的Zelnite將在明年1月推出保健品，現階段已簽訂經銷商，首筆已有訂單3500罐，未來通路將鎖定醫院及診所等，也會進軍醫美通路。

另外，抗癌產品TRX-920近期已申請專利，主要成分為SN38，與智擎胰臟癌前驅孳物Irinotecan的有部分相同，預計2023年初將以505(b)(2)方式，申請IND進入二期臨床試驗。