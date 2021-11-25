台北市一周內接連發生3起診所誤打疫苗事件，引發關注，北市副市長蔡炳坤日前要求加速裁罰，依《醫療法》可罰5萬至25萬元。北市衛生局今表示，已針對第1家大安區診所開罰最低額5萬元罰鍰，其餘2家診所仍在意見陳述階段，預計下周裁處。

北市12日才發生大安區診所23人預約AZ第2劑被打成莫德納事件；16日又有民眾在內湖區診所預約流感疫苗，被打成莫德納；松山區某診所18日發生一名已打過BNT疫苗的民眾，預約流感疫苗卻遭誤接種成AZ疫苗，使民眾變成BNT＋AZ混打。

衛生局今指出，大安區某診所因第一時間即通報，且為第一次誤打疫苗，已依《醫療法》第57條第1項，裁處5萬元罰鍰，其餘2家仍待診所陳述意見，預計下周裁處。

衛生局說明，發生打錯疫苗情況時，已要求診所先立即停止提供疫苗接種服務，直到確認改善才能提供服務；大安區某診所目前已複查完成，預計第16輪可以恢復服務。

對於北市一周內連續3家診所打錯疫苗，蔡炳坤日前指出，已要求衛生局依《醫療法》第57條第1項處5萬元以上、25萬元以下罰鍰，其中松山某診所因18日出事後沒立即回報，因此要求加重裁罰。