高端疫苗打氣驟降，目前甚至一天僅幾百人接種，而陳時中部長在回覆立委質詢時所說「打不完只能銷毀」，對比三個禮拜前一樣在衛環委員會質詢時，他還信誓旦旦說「多國洽談中（捐贈高端）。」如今改口打不完只能銷毀，超過350萬劑、七成的高端疫苗會銷毀。國民黨立委洪孟楷質疑，「人民的納稅錢是這樣花的呀！」

洪孟楷19日在臉書指出，依照衛福部每天更新數字，高端疫苗11/18接種人數，第一劑僅353人、第二劑也僅有927人，雙雙未破千；總計全國施打高端人次僅142.2萬人次，換算購買了500萬劑高端疫苗，全國接種才不到三成。而陳時中部長說沒打過期只能銷毀，代表超過七成、350萬劑疫苗全都浪費，對比當時所言一劑約881元台幣的價格，加總起來約有30億元將全部浪費，「人民納稅錢是這樣給政府糟蹋的嗎？」

洪孟楷也質疑，即便衛福部大開方便之門，讓高端疫苗效期從六個月延長到九個月，但事實就是高端不被世界主要國家及WHO承認，就無法有誘因讓國人願意施打，到頭來要跟國際接軌，還需要重打兩劑國際疫苗，這樣的決策過程，真的沒有人應該負責嗎！

洪孟楷進一步認為，只能銷毀、不談捐贈，代表是否沒有其他國家願意接受高端疫苗？所以我們連送也送不出去。

他強調，浪費的30億採購費用、還有醫護人員、國人重打的時間及人力成本，民進黨政府在大內宣之餘，真的應該檢討，採購合約、價錢，也該是時候攤在陽光下，給國人好好檢視了吧！