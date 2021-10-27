新北市議會第二天總質詢，新北市議員張志豪、何博文、李坤城與廖宜琨聯合質詢，對於近日物價飆漲，各項捷運工程都流標逼得市府必須增加經費，質疑侯友宜任內三環六線能否實現；侯友宜表示，任內該規劃該完成都會做好，安坑明年會完工，三鶯2023年完工，樹林線順利年底可以發包，2028年完工。

廖宜琨指出，2020年疫情開始延燒至今，缺工缺料的問題一再浮現，也嚴重影響新北市境內公共工程的進度，尤其捷運線的進度在朱前市長時期8年期間8次延期，希望侯市長能夠不要再延期了，市長也曾盼2030年以前三環六線會完工，希望這個日期是最後的一塊拼圖拼上的日期。

李坤城與何博文說，捷運完工後新北市將面臨營運最大的問題是虧損，新北捷運公司至今據審計報告提出已虧損5.5億，雖然淡海輕軌、新北環狀線、安坑輕軌、三鶯線及新北樹林線已規畫30處土地開發基地，預計引入投資總金額達1210億元、提供超過6500個工作機會，挹注捷運建設自償性經費250億元，自償率還是相當低，未來捷運營運後的虧損更令人擔憂。

張志豪與廖宜琨說，希望侯市長扛起政見及政治的責任，不要朝三暮四的想競選大位，心無旁鶩的繼續競選連任履行政見繼續拼湊三環六線的藍圖，且經營權之爭也應該要表態不應藏有私心而不敢得罪柯文哲市長，請把市民的心聲大聲說出來。

侯友宜說，現在正在全力拚，八里輕軌與五泰輕軌交通部已經同意，正在等待行政院核定，深坑輕軌也已經送審，希望行政院多支持。

至於環狀線經營權，侯友宜說表示，雙北捷運局訂於11月會再次進行細節討論，一切依契約行事，不論是環狀線或是樹林線的經營權，雙北都有共識，未來以一家營運為原則。

議員質疑新北市部分軌道建設的自償率不高，恐增加財政負擔，侯強調，會將成本控制在合適範圍內，目前三環六線的總經費為6590億，市府負擔2651億元，自償性經費為1359億元，以30年計算仍可負荷，但市府會持續規劃周邊建設及共構，提高經濟效益。新北環狀線10處捷運場站土地開發案，目前已有4處完成招標，尚餘6處預計在明年全數完成招標。