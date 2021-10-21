城中城大火年紀最小的8歲小妹妹與媽媽逃過一劫，高雄巿長陳其邁臉書透露，今天，來看她們的新家，是間附有家具、家電的大套房，她們一看就很滿意。由市府協助媒合社會住宅的包租代管，並特別準備了幾項家電，電視、桌燈、電風扇，做為入厝禮。

陳其邁說，大家鼎力相助，人緣好的妹妹，收到學校師生們的卡片、社會各界的愛心，房東也將房租算便宜一些。社會局社工將繼續給予陪伴，市府全力協助、結合社福資源，助她們住得更舒適安心、順利展開新的生活。

陳其邁臉書也說，傷患部分，目前加護病房有9位、一般病房15位，出院19位。醫療專家小組由長庚醫院副院長林孟志擔任召集人，每天都會針對個案身體狀況討論，目前恢復情形都還不錯。

累計到21日下午3時止，1014城中城火災事故案指定捐款共計8894筆，總計2億419萬1213元。陳其邁感謝社會大眾對罹難者家屬、傷患及住民的關心，並表達十二萬分感謝。對於善款運用，會公布詳細規畫，會解決住民安置、撫慰相關問題。