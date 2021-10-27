社內社區發表「古早情詩。台灣褒歌」，台語文化學員上台表演。(劉秀芬攝)

台南市新市區社內社區推廣台語文化8年，不僅教長輩學台語文化，還融入地方特色教學，更將上課內容編印成書，希望供有興趣學台語文化民眾參考，至今已出版13本相關書籍。

社內社區8 年前開始推廣台語文化，每周三上課，每次開課都吸引不少民眾報名參加，除了新市區的民眾外，也有永康、麻豆、善化、新化，甚至台南市區的民眾來上課，反應相當熱烈，一班常常超過60人上課。

多年來社區長輩們一同記錄著地方文化以及台語文化班課程的點滴，並將其內容編輯出版，融入新港社地方文化與歷史、特色白蓮霧產業，推出教材、詩詞、繪本，供未來年輕一輩們學習參考史料，27日也發表了最新的「古早情詩。台灣褒歌」，還自創數首歌謠，長輩們上台輪番表演，展現學習成果。

一位來自善化區的60多歲謝媽媽說，3年前聽說社內社區有開台語文化班，想說自己已經很會講了台語了，還有什麼好學，因此激起她的好奇心，想要知道台語文化班在教什麼，上課後才發現，台語文化豐富內容與生活密切連結，讓她愈上愈有興趣，而且更愛這片生長的土地。

社內社區發展協會理事長辜文正說，台語文化已經成為社內社區特色，相關活動都以台語文化為主體，長輩都非常期待每次活動。社區總幹事魏千富表示，社區除了將上課內容編製成教材，學員們在老師教導下也都成台語詩人，到各社區去交流表演，一起推廣台語文化。