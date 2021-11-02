鶯歌區市立美術館將完工，文化局一連舉辦6場講座彙整藝術資源，然而，講座都集中在板橋都會區，新北市議員鄭宇恩表示，北海岸是藝術工作者最密集的地方，文化局未採納北海岸藝術家的意見，令人感到遺憾；文化局回應，目前已與北海岸的藝術家訪談，未來也會邀請更多藝術家們參與。

鄭宇恩認為，北海岸吸引許多藝術工作者前往創作，文化局也曾出版過兩本書來介紹北海岸的藝術家，尤其三芝區更是全新北藝術家密度最高的行政區。

鄭宇恩說，文化局這3年積極發掘新北美術史，今年為了鶯歌區市立美術館將完工，更舉辦一連6場的「穿越新北—藝術與時代」講座。然而，講座活動卻全辦在板橋的新北市藝文中心，恐怕很難蒐集到北海岸藝術家的意見。她建議，未來新北美術館一定要納入北海岸藝術家的意見及想法，才能呈現藝術多元的樣貌。

文化局表示，11月將辦理淡水藝術家木下靜涯系列講座，目前已對北海岸14位藝術家訪談及影像紀錄拍攝，並研議辦理藝術巴士巡迴推廣活動，未來美術館開館後，也將依不同的策展主題及申請展，邀請北海岸及其他區域的藝術家申請展覽。

此外，未來也將規畫屬於北海岸的「2030藝文文化願景藍圖」，屆時將以淡水古蹟博物館、十三行博物館地方特色群，向外延伸五大美學廊，發展品牌特色活動。