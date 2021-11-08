行政院去年宣告「台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」部分條文無效，台中市政府不服，認為攸關空氣汙染及市民健康，提行政訴訟請求撤銷。台北高等行政法院認為，自治條例是抽象性法規，非自治事項具體個案，行政院函文宣告並非行政處分，本件訴訟於法未合，故裁定駁回，可抗告。

台中電廠三度超量使用生媒，前年遭中市府依生媒自治條例連續開罰，並廢止2號機、3號機生媒使用許可證，行政院卻在去年3月宣告該條例無效。台中市府認為行政院的處分顯然違法，並以台中市民健康為訴求，向北高行提告請求撤銷行政院的宣告處分。

但北高行認為，在現行法制下，地方自治團體對於自治條例經函告無效，對函告內容持不同意見時，得由該地方自治團體的立法機關，就事件的性質聲請司法院大法官解釋，因此中市府若不服行政院宣告，應直接聲請大法官解釋，不必透過行政訴訟途徑救濟。

北高行並指，自治條例是對不特定多數人反覆發生規範效力的「一般抽象性規範」，並非自治事項的具體個案，因此，行政院函文宣告性質並非行政處分，中市府提起本件行政訴訟請求撤銷，於法未合，應予駁回。