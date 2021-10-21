高雄城中城惡火造成46人不幸罹難，明（22）日將舉行聯合公祭，市長陳其邁今表示，昨頭七法會後，仍有家屬持續到靈堂陪家人走完最後一段路，對於未來如何協助家屬以及住民的生活，陳表示，目前為止，累積外界善款達1.8億，市府會妥適規劃，未來會採一對一的服務，協助罹難者家屬和住民解決在社福申請、安置住宅、法律扶助以及就業等問題。

陳其邁指出，至今天上午9點為止，外界善款共有7050筆，累計1億8227萬元，非常感謝社會大眾對罹難者家屬和受傷以及住民的關心和善款。

陳其邁表示，善款如何運用，未來會詳細規劃，因城中城大樓的住民反映最多的問題在住的問題，務必得讓住民安心；陳並指出，長期居住權在社會住宅，因城中城居民多屬弱勢，他並舉1名國小女童和母親已看中一個地方，他也親自看了周遭環境，未來居住的個案和地點市府都會安排規劃，以協助住民有個安居的地方。

陳其邁同時表示，有關罹難者和住民的保險理賠、遺產繼承，都有律師提供一對一的服務，除了在告別式期間提供服務外，未來1年、2年相關法扶部分，都會在個案由律師對接，負責執行個案進度的追蹤。

陳其邁說，明天是聯合公祭，今天持續有家屬到靈堂陪家人走最後一段路，昨天頭七法會他也全程在現場，一方面安慰家屬、一方面處理後續的生活照顧、相關安置計畫；今早晨會他也特別交代一次，安置計畫會採一對一的服務，以罹難者家屬和住民為中心，有關社福、安置住宅、就業都會協助解決。