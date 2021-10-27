高雄城中城大樓發生嚴重的火災事件，令人沉痛不捨。本著愛與關懷的精神，玉山銀行、玉山志工基金會、中華民國醫師公會全國聯合會、牙醫師公會全國聯合會、中醫師公會全國聯合會、全國建築師公會、會計師公會全國聯合會及全國律師聯合會共同發起愛心捐款活動，共募集新台幣1850萬元捐款至「高雄市政府社會局社會救助金專戶」，以實際捐助行動關懷受災戶，幫助急需援助的民眾盡快走出傷痛，恢復正常生活。

玉山銀行與六師全聯會長期合作推動社會關懷愛心活動，高雄城中城火災事件發生後，玉山銀行黃男州董事長、醫師公會全國聯合會邱泰源理事長、牙醫師公會全國聯合會陳建志理事長、中醫師公會全國聯合會柯富揚理事長、全國建築師公會劉國隆理事長、會計師公會全國聯合會黃奕睿理事長及全國律師聯合會陳彥希理事長共同聯名發起「高雄城中城火災」愛心捐款活動，由銀行員工及公會會員自發性的捐出一日所得或單筆捐款，匯集眾人的愛心，捐款至「高雄市政府社會局社會救助金專戶」，以提供受災戶醫療補助、慰問金、居住安置等，期望受災戶能在最短時間內回復正常生活。

而心靈復原及家園重建是一條漫長之路，需要專業的協助與關懷，六師公會亦將發揮醫療照護及專業諮詢之力量，協助傷患與家屬後續醫療、生活及社會重建相關事宜。

玉山銀行與六師公會除了在不同的專業領域貢獻社會，並共同重視企業社會責任，長期攜手投入各項社會公益活動，包括愛心捐血、到宅醫療、偏鄉義診及弱勢關懷等。今年寒假各地捐血中心血液庫存量告急，玉山及六師公會共同舉辦愛心捐血活動，成功號召3210位捐血者及志工響應，募集約4500袋熱血，目前也正在規劃於24所偏鄉小學及醫療站設置牙科治療椅，幫助更多需要的人。玉山銀行與六師公會將持續傳遞愛與關懷，結合志同道合夥伴的力量，共同為社會盡一份心力。