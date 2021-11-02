社會局為照顧弱勢貧困家庭結合民間團體、宗教團體設置3處實體食物銀行及34處發放站。市議員何文海今天質詢建議與超商結合，強化愛心食物銀行網絡，讓民眾選擇就近超商領取物資。社會局說，中市現有1598間「愛心守護站」並與統一等4大超商合作，18歲以下有緊急用餐需求兒童少年，皆可登記領取個人80元便當等熱食，解決緊急餐食需求問題。

何文海說，因領取愛心食物民眾相較弱勢，目前台中市食物銀行發放站一共34站，通常一行政區只有一到兩個發放站，如果發放站距離民眾住家過於遙遠，民眾可能因交通問題而放棄領取。台中市愛心食物銀行應該可朝向與台中市超商物流結合方式，運用台中市1598間超商超市，將愛心物資放置需要民眾最近的超商，讓符合資格的民眾可以方便領取。

何文海建議社會局應積極爭取與四大超商結合，強化愛心食物銀行網絡，讓有需要的民眾可以選定自己方便領取的地點，讓民眾選擇就近超商領取物資，以達到友善城市，關懷弱勢的目標。

社會局表示，台中市現有3家愛心食物銀行實體店、34處發放站，每月穩定提供約2500份食物包解決飢餓與關懷弱勢。該局積極與民間單位連結合作擴大服務資源能量，除與超商(市)合作，也與民間食物銀行合作成立聯盟店、與民間企業合作倉儲物流等，提升福利服務涵蓋率，讓資源取得更具近便性、即時性。

社會局強調，根據今年4月至9月數據，愛心守護站有1014人次申請，較去年同期增加16人次；愛心食物銀行發放8058戶次，較去年同期減少9247戶次。