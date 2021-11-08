台灣好行東埔線，串連沿線商家推出優惠套票。（南投縣觀光處提供／廖志晃南投傳真）

交通部觀光局為便利旅客到南投，開闢台灣好行東埔線，讓旅客漫遊水里蛇窯、梅子夢工廠、東埔溫泉等景點；東埔13日將舉辦「玉山戀東埔情─東埔溫泉季」，歡迎民眾搭公車前往泡湯、登山健行、持火把穿浴衣踩街，感受特色文化。

南投縣政府8日邀請單車女神魏華萱到水里蛇窯，擔任台灣好行東埔線代言人，推廣東埔溫泉季與東埔線套票資訊；縣議員王秋淑、水里蛇窯董事長林國隆，也歡迎全國民眾搭乘台灣好行東埔線，走訪沿線觀光景點及商圈。水里蛇窯將於11月13日，舉辦窯神祭，歡迎大家感受悠閒的美學體驗。

觀光處長陳志賢表示，縣府配合振興五倍券發放，自10月推出「南投玩很大，千千萬萬獎不完」活動，只要消費滿200元登錄發票號碼，即可參加現金抽獎，除了周周抽10萬元以外，溫泉季及燈會閉幕時，還將抽出總值100萬元的現金獎，住宿更可以加碼抽頂級飯店住宿券；如果入住溫泉旅宿更可以參加線上刮刮樂，抽電動機車等大獎，歡迎大家到南投泡溫泉、吃美食、抽大獎。

台灣好行東埔線提供觀光服務加值，針對行車路線、車輛及站牌進行統一視覺形象包裝，並編印資訊豐富的中英旅遊摺頁，提供串聯沿線在地商家推出旅遊套票，每張售價500元，包含水里─東埔來回車票，與景點區間免費乘車優惠，還有水里蛇窯入場門票、梅子夢工廠梅餅兌換券、玉山酒莊梅粉兌換券、帝綸溫泉飯店住宿優惠券等超值內容，可至員林客運水里站臨櫃購票，或線上合作通路（南投好好玩、中台灣好玩卡、易遊網）購買。更多台灣好行東埔線與東埔溫泉季相關資訊及活動，請上南投旅遊網及「樂旅南投」臉書粉絲團查詢。