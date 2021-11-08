台中市教育局發給弱勢學生安心50元餐券，8日引起市議員謝明源、陳淑華、邱素珍等人的憂心，抨擊50元根本買不到1個便當，市府官員根本是「呷米不知道米價」，要求應該提高額度落實照顧真正需要照顧的弱勢學生。教育局長楊振昇強調，將考量爭取經費提高補助額度。

謝明源指出，教育局發給中低收入的弱勢學生，在假日，寒暑假沒有營養午餐可吃，而改送安心餐券50元給他們去超商吃便當，以現在物價上漲，50元根本買不到一個便當，只能買到麵包而已；強烈要求市府教育局一定要提高補助金額，比照社會局的愛心券80元，如此最起碼可以買一個便當來吃。

邱素貞說，窮不能窮教育、苦不能苦孩子，現今萬物齊漲，安心餐券只有50元根本不敷使用，尤其弱勢學童，有一餐沒一餐，嚴重影響身心發展，希望市府寬列預算，或爭取企業捐助，提高安心餐券費用80-100元，妥善照顧孩童成長。

陳淑華表示，許多家庭因疫情影響，家庭經濟受到重創，甚至無薪假、攤商店家沒有生意。很多經濟困頓家庭需要扶助，對弱勢學生來說無疑雪上加霜。近期通膨加劇，可以發現市面上許多物價都悄悄上漲。

教育局推出的$50元安心餐券無法應急，無法幫到弱勢學生。請問教育局長$50在便利商店可以買些什麼？一個飯糰或一個麵包而已，無法讓需要的弱勢學生溫飽，教育局應籌措資源，提高安心餐券金額。

教育局長楊振昇強調，市府將儘量爭取增加經費，但目前還無法確定增加多少金額。