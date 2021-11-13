教育部委由南臺科技大學承辦「友善臺灣－境外學生接待家庭專案計畫」歡慶12周年，於11月13日辦理Homecoming回娘家活動，本活動邀請教育部國際及兩岸教育司劉素妙專門委員蒞臨指導，同時也邀請15戶接待家庭代表攜境外學生一同回娘家，敘舊憶當年，回首12年來的感動。

本次活動在南臺科技大學境外學生們精彩的熱舞表演中揭開序幕，除越南學生帶來優美的傳統舞蹈，來自菲律賓、印尼、印度學生帶來的「世界唯一」熱舞表演更是活力四射，並帶領著臺下觀眾擺動身軀，現場好不熱鬧。

劉專門委員於致詞中表示，教育部除積極擴大招收境外學生，打造留學臺灣國際品牌形象，對於來臺學習的境外學生之照顧與服務也相當重視。教育部推動「友善臺灣－境外學生接待家庭計畫」，推廣接待家庭風氣，讓我國人民接觸更多元的文化並同時讓境外學生能深入了解我國社會、人文與環境，增加雙方人民的互動、理解及友誼，具有「讓臺灣走出去、讓世界走進來」的積極意義。自計畫推動迄今累計有4642戶家庭完成培訓，並成功媒合了106個國家地區6640位境外生至3645戶接待家庭，在臺灣家庭熱情無償的接待下，使許多境外生將臺灣視為第二個家。

活動中，在「溫馨傳情」就讀南臺科技大學的印度學生丹奕成(音譯，Dandage Harshad Kumar) 在臺上用中文說道 ：「初次與接待家庭見面時，他們給了我一個非常熱情的擁抱，讓我深深感受臺灣的友善遠比從書本上所學習到的更加熱情。在相處過程中，他們對待我就像家人一樣，從學業、工作到感情，很感謝我有個在臺灣的爸爸媽媽能讓我分享生活上的酸、甜、苦、辣。」

接待家庭黃燕華小姐說道「你永遠不知道跟各國學生會擦出怎樣不同的人生故事。」，細數11年來的接待時光，黃小姐接待過來自印度、克羅埃西亞、法國、越南等19國學生，看著學生來臺求學、畢業、工作、到現在學生結婚、生子，從接待媽媽更晉升成為了阿嬤，讓她深深體會與學生的情誼遠比文化交流更難能可貴。在接待這條路上，她也將繼續溫暖更多境外學子的心，更期盼學子們能常常「回娘家」，臺灣永遠是他們的家。

今日活動也在家庭此起彼落的歡笑聲中圓滿落幕，看著場邊輪播照片的電視牆，每幀照片、每段紀錄，訴說著一頁頁軌跡、與境外生相處的美好時光，充分展現國人的友善溫暖了來自世界的學子，同時也建立更緊密的國際友誼！