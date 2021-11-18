國民黨通過「同舟計畫」特別辦法，放寬被開除或撤銷黨籍黨員回復黨籍條件，引發前考紀會主委葉慶元、魏平政不滿；國民黨黨務人士今天說，「同舟計畫是加法，不應該是減法」，有心協助振興國民黨的人願意回歸，都應正面看待，不應混淆事實。

國民黨中常會昨天通過同舟計畫特別辦法，讓違反黨紀者，處分年限減半，開除黨籍3年期滿、撤銷黨籍1年6個月期滿就可申請恢復黨籍，此舉引發黨內部分人士質疑是在替被開除黨籍的立委傅崐萁開巧門，國民黨前考紀會主委葉慶元、魏平政今天共同發聲明對同舟計畫表達深感不滿。

聲明中提到，傅崐萁2020年5月才因為違反證券交易法被判刑近3年，依據黨紀處分規程第20條第1項，黨員「違反組織犯罪防制條例……重大詐欺、重大背信等罪，經法院判決有罪確定者」，屬於「應撤銷黨籍或開除黨籍」之事由。如今判刑確定尚未滿2年，即可以乘著「同舟計畫」，與違紀參選未滿2年的李縉穎一同回黨，豈不荒謬。

葉慶元、魏平政呼籲黨主席朱立倫，不要為違法亂紀的前黨員們另開巧門，輕易地讓這些人回到國民黨。否則2022年、2024年兩次大選，勢必會有更多黨員藐視黨紀、自行參選、輔選，黨紀將淪為笑柄。

對於葉慶元、魏平政的說法，黨務人士表示，去年2月中常會已經通過傅崐萁恢復黨籍案，相關考紀案遲遲不能處理，在於過去的考紀會主事者刻意不開會，未依規定處理在先，不應反過來指摘他人，試圖混淆事實。

黨務人士指出，即便沒有同舟計畫，傅崐萁也早已過了懲處期限，且查遍黨內規章，傅崐萁有哪一部分不符合黨內目前規定，還是只是不符合個人期待，葉慶元、魏平政所舉傅崐萁2020年的案例更是荒謬，當時傅崐萁根本不是黨員，如何適用「違反黨紀處分規程」。

黨務人士說，「同舟計畫是加法，不應該是減法」，已有許多地方人士及優秀新世代民代申請回黨，以國民黨目前的情勢，有心協助振興國民黨的人願意回歸這個大家庭，都應該正面看待，不應放大少數人、混淆事實，將支持者往外推，否則如何達成重返執政目標。