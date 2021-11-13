據幾位市場參與者稱，在中國政府干預市場引發煤價重挫50％之後，中國的煤炭貿易商正在虧本出售或試圖推遲進口。

路透報導，在大陸政府命令大礦將價格降至既定目標並立即提高產量以抑制煤價飆漲勢頭之後，國內動力煤期貨價格過去三周內已經腰斬。

中國政府干預的後果是，在10月份已經放緩的情況下，11月和12月的進口步伐可能會減慢。

三位中國的煤炭貿易商說，在價格自由下落的情況下，進口商試圖迅速出售他們在10月份價格處於紀錄高位時預訂的煤炭船貨，每噸損失在40至100美元之間。

一家中國公司駐新加坡的交易員說，一些買家放棄了合約，損失了約占貨值10％的定金，這促使一些貿易商本周將定金要求提高至貨值的一半。其他買家則試圖推遲進貨，希望之後能夠等到價格反彈再出售現有庫存。

其中一名駐中國的貿易商說，「你沒有太多選擇。要麼咽下已經到達貨物的損失，要麼與上游供應商重新談判，推遲未來貨物的裝運」。他與一家國有公用事業公司合作，將貨物賣給小型貿易商和其他終端使用者。

據兩家貿易商估計，推遲發貨可能導致11月進口量較近期平均水準下降10％～30％。

中國是世界上最大的煤炭消費國和生產國，進口的煤炭約占其需求的十分之一，每月平均進口2000萬至3000萬噸煤，主要來自印尼、俄羅斯和南非。

路孚特Eikon的貿易資料顯示，中國11月煤炭進口預計為1630萬噸，比10月下降26％。

隨著中國煤炭期貨本周持穩在每噸141美元左右，中國主要港口的實物現貨交易有所放緩；上周中國現貨交易顯露恐慌情緒，被交易商形容為「踩踏事件」。

上周新加坡的一位元交易員說，「賣家們互相踩踏拋售手中貨物，甚至不惜每噸虧損超過50美元。現在沒人關心煤價了。他們的當務之急是在價格昂貴的船貨變得更不值錢之前為它們找到去處。」

中國進口商在10月底為熱值為3800千卡的印尼動力煤支付的離岸價格（FOB）價格為每噸160美元以上，但11月的價格已下滑至100美元，12月為88美元