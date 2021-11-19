中國恒大面對嚴峻的財務危機，積極投入與各方交涉，據傳正向地產代理提出，他們每賣出恒大在香港項目類似價格的一棟住宅，恒大就將支付拖欠的兩套住宅的佣金。

南華早報引述恒大和地產代理公司之前一系列會議中的記錄顯示，恒大向地產代理提出該提議。內部人士透露，恒大將在新交易達成後的48至72小時內支付兩套住宅的未付佣金，這適用於屯門珺瓏灣項目在11月份售出的前30套住宅。

報道指出，恒大延遲支付佣金歸因於其現金流問題，該項目的融資結構也使其不可能動用大量資金來支付佣金。報導引述中原地產創辦人施永青表示，中原地產不接受恒大的提議。

另一方面，華爾街日報報導，恒大18日表示，已同意出售其在恒騰網路中剩餘的18％股份，價格較恒騰17日收盤價有約24％的折讓。恒大最近公布約3000億美元的負債，並一直在設法出售資產，以支付利息，避免其國際債券違約。