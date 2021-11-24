美國總統拜登（Joe Biden）於10月底發表了關於更新版重建美好計畫架構（Build Back Better Framework）的聲明，預計花費之預算高達1兆7500億美元，眾議院在11月19日通過此版提議，參議院則是力爭在聖誕節前通過。

資誠稅務諮詢顧問公司執行董事蘇宥人建議，在提案通過之前，高收入之公司與個人應檢視自身收入結構，並與專業人士討論，以及時採取適當的因應措施、管理自身稅務風險。

針對企業稅，繼9月中發布將原本的單一稅率制（21％）更改為三級累進稅率制（18％、21％、26.5％）後，拜登也在此次架構中提出美國企業最低稅負制，以2019年的數據來看，許多大公司僅支付8％的稅負。為避免此情況的持續發生，拜登擬針對利潤超過10億美元的大公司，實施15％的最低稅負制。

另針對公司回購庫藏股的行為，加徵1％股票回購附加費用：為鼓勵公司將金流用於投資公司，以擴大公司規模、增加就業機會，拜登擬針對公司將金流用於購回庫藏股的行為加徵1％的附加費，課稅基礎以庫藏股價值減去增發新股的淨值。

此外，為防止美國公司因稅務考量，將工作機會與利潤留在海外，拜登已與OECD國家達成了針對各國公司課徵最低15％稅負的協議。但截至目前為止，美國尚未釋出具體課稅方式與細節，仍待觀察。

在個人稅方面，拜登除了將最高邊際稅率從現行的37％調高到39.6％，同時擬針對高收入族群加徵附加稅。例如年收入超過40萬美元的個人，針對其通過合夥組織獲得的主動所得，課徵3.8％的淨收益投資稅。

至於個人年收入超過1000萬美元部分，則加徵5％的附加所得稅；超過2500萬美元的部分再加徵3％附加所得稅。

針對此次更新之稅收改革架構，蘇宥人提醒，拜登為提高廣大美國居民的生活水平與增加其可獲得的稅收優惠，預計花費之預算高達1兆7500億美元，而相應的稅收收入則預計透過高收入之公司與個人來籌措。

因拜登對於此次的稅改志在必得，蘇宥人認為，高收入之公司與個人在未來必將面臨更高的稅負遵循壓力。唯此提案是否能如拜登所想的，如數通過參議院決議，參議院是否再會針對提議內容有所修改，仍有待觀察。