金融市場遭受Omicron新變種病毒肆虐一天後，隨正面訊息紛出，利空快速消散，美股科技股帶頭衝，台股開高震盪收紅，外資雖轉為賣超，資金卻未匯出，新台幣更因月底出口商拋匯出籠續升，但尾盤又見豬羊變色、由升轉貶，收在27.81元兌1美元，微幅貶值0.3分，台北外匯經紀公司成交量14.87億美元。

新台幣同步收月線，累計本月升值1分或0.04％，月線為連二漲。外匯交易員指出，美股總統拜登強調不會因為Omicron疫情，祭出新的旅行限制，只要接種疫苗追加劑且戴好口罩因應，加上目前Omicron確診後大多為輕症或中症，使得金融市場恐慌快速淡去，美股費城半導體指數飆逾4.0％，那斯達克及S&P 500指數也大漲，帶動台股盤中大漲超過200點，最後收斂為上揚99點至17427點，連動新台幣續升。

外資雖賣超台股新台幣166億元，但並未立即匯出，上午甚至有資金匯入，尤其月底最後一個交易日，出口商拋匯需求全數出籠，激勵新台幣盤中最高來到27.741元。但午後外資及特定買盤進場加大買匯，升幅快速收回，最後更是由升轉貶。

外匯交易員認為，後續有待觀察Omicron疫情的發展，若確定已接種的疫苗仍有效，且新疫苗明年初可上市，金融市場這波危機應可化解，預料外資應不會擴大賣股落跑，甚至又轉為匯入，代表新台幣就算轉弱，幅度也將有限。