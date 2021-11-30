美國總統拜登保證今年冬天美國不會因為Omicron新冠變種病毒重啟封鎖措施，以及Omicron病毒的影響仍有待觀察，使市場的不安情緒有所緩解，隔夜美股強勁反彈，惟周二香港股市開低走低，目前恆生指數跌0.9%，報23638.59點。國企股跌1.125%，報8402.64點。

恆生科技股指數下挫1.44%，給大盤帶來壓力。網易重挫8%，跌幅最大；其次為比亞迪電子跌6%。華虹半導體逆勢上漲5.8%，表現最佳。

重量級科技股表現疲弱，騰訊跌逾2%。

美團在發布疲弱的財報後持續走跌，目前下跌4%。

阿里巴巴跌逾2%，股價創下在香港上市以來的最低價。

藍籌股新貴京東亦跌逾4%。

汽車股成為盤面上的亮點之一，比亞迪一度上漲3%。廣汽股價漲近5%，該公司向廣汽埃安注資74億元人民幣，並將推動這家子公司的上市計畫。

太陽城集團創始人兼董事長周焯華因違法在中國開設賭場已遭到逮捕，公司表示財務狀況、業務及營運都將受到負面影響。受此打擊，太陽城集團股價進一步崩跌，目前下挫36.5%。

中國燃氣上半年獲利大減，股價重挫18.7%。