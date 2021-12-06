A股三大指數6日開盤漲跌不一，隨後走勢分化，滬指早盤維持紅盤整理，創業板指短暫翻紅後再度下探。概念股方面，券商、銀行等大金融類股早盤集體衝高，中船系概念股持續走強；培育鑽石、註冊制次新股下挫，煙草、教育等板塊走弱。

午後指數震盪下挫，滬指走弱翻綠失守3600點整數支撐價位，創業板指繼續下探，跌幅擴大超2％。大金融板塊快速回落，環保、半導體晶片股、工業母機、鋰電池等類股集體下挫。總體而言，市場情緒趨冷，板塊分化較為明顯，個股呈現普跌態勢，兩市成交連續第32個交易日破人民幣（下同）兆元。

截至收盤，滬指報3589.31點，跌0.5％，成交額為5282億元（上一交易日成交額為4936億元）；深成指報14752.96點，跌0.93％，成交額為6754億元（上一交易日成交額為6418億元）；創指報3405.93點，跌2.09％，成交額為2604億元（上一交易日成交額為2569億元）。

從盤面上看，中船系、ST板塊漲幅居前，培育鑽石、註冊制次新股、煙草板塊跌幅居前。