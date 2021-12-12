結婚當天收的禮金到底該歸誰收？一名女網友表示，因為結婚花了快80萬，幾乎是她跟老公的所有積蓄，沒想到更慘的是，婆婆竟然說，結婚當天收的所有紅包她要全拿走，還撂下一句話說「沒存款就再開始存啊」，讓她當場傻眼，並直指婆婆明明有2間房在收租，貼文曝光後讓一堆網友覺得超扯，怒批吃相難看。

一名女網友昨(11)日在《匿名公社》表示，結婚花了快80萬，幾乎是她跟老公的全部積蓄，辦完婚禮存款為零，本來還指望能用紅包補一下虧空，但婆婆竟說，所有紅包都要算婆家的，言下之意就是她要全拿走。

原PO指出，她一直以為婚禮開銷是誰付的，紅包就該誰拿，質疑「難不成辦婚禮是徹底賠本的意思嗎？然後開始存款為零的人生嗎？」無奈婆婆不但不體諒，居然還說沒存款就再開始存，更令她生氣的是，婆婆還有2間房在收租，完全不像經濟有困難的樣子，直呼「這樣是不是有點吃相太難看了呢？」

貼文一出引起熱議，網友紛紛回應「傻眼」、「沒有這回事，不合情理，這婆婆也太霸道了」、「妳婆婆也太貪了吧！妳老公都不吭聲嗎」、「吃相難看」、「收來的紅包以後也要包回去，你婆婆要收的話，以後親朋好友的紅色炸彈叫她出」、「婚禮誰辦的、誰出錢的，紅包就是誰在收，怕她什麼，直接跟他講把錢拿回來」。

有網友建議，如果長輩真的要分這麼清楚，應該是看是誰的親友包的，紅包就歸誰收，因為有回禮金的問題，認為其實可以把紅包禮金視為親友暫時給的一筆款項，之後當親友辦婚禮喜慶時也要回包，所以「誰收、誰回禮」最公平。