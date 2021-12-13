吃喜酒到底該包多少紅包，各地行情不同，也令許多人困擾，一名網友表示，聽到有人帶老婆去吃喜酒，結果兩人只包3600元，新郎知道後不爽，讓他對於現在的禮金行情相當驚訝，質疑「現在婚禮帶人包3600真的很少嗎？」引起眾人熱議。

一名網友今(13)日在《PTT》表示，這兩天很多人結婚，和朋友閒聊時聽到，他朋友帶老婆去吃喜酒只包3600元，結果新郎好像不太高興，但原PO的朋友則認為，因為男方的朋友沒法拿餅，所以覺得兩個人包3600已經很多了，他好奇詢問大家，現在婚禮帶人包3600真的很少嗎？

貼文一出引起熱議，網友紛紛回應「北部算少」、「看他一桌多少啊，一桌2萬你包3600新郎還倒賠」、「北部3600是一人行情吧」；不過也有人認為「看地區吧」、「真的不爽別請，都說請客了，還要人包多想拿回本？」、「沒帶小孩就不錯了啦」。

有網友分析，除了看交情，還要看餐廳等級，如果是很熟的朋友、又請在台北，兩個人去吃包3600是有點少，建議可以先查看對方請的餐廳一桌多少錢再去算，別讓朋友賠錢就好；此外，也要看新郎當初包給朋友多少，雙方都要體諒一下對方的財力。

有網友忍不住感嘆「3600再上去就6000了，真要這樣，兩個人6k也包太多吧…」、「還好我住中南部，包2000一個人去也還可以」。