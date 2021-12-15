婆媳問題是自古以來難解的習題。一名女網友表示，婚後和先生住在婆家，每個月都會拿1萬2000元，當作婆婆的生活費，婆婆得知她最近領到年終獎金，提出想要分一半的想法，她事後追問老公，沒想到老公卻以「當初大嫂也有給」回應，她覺得很不合理，「我真的只能給嗎？」

原PO昨（14）日匿名於《爆料公社-匿名公社》指出，和先生結婚不到一年，兩人婚前都有共識，婚後先住在婆家，等存夠錢再買房搬出去，目前她和公婆及大哥一家四口，住在同一個屋簷下，每個月都會拿1萬2000元，當作婆婆的生活費。

原PO說，婆婆知道她最近領年終，提出想要分一半的想法，令她當場傻眼，事後她詢問老公，孰料老公卻說「以前大嫂也會給」，她認為和先生每個月已經給婆婆1萬2000元，但大哥一家四口也一樣給1萬2000元，「已經很不公平」，若再將年終分一半給婆婆，可能永遠存不到錢，就無法從婆家搬出來，再加上先生又不肯租房子，「所以我只能給嗎？」

文章曝光後，引發網友留言，「妳婆婆到底憑什麼啊？」、「憑什麼啊？妳老公是豬嗎？」、「有種人柿子挑軟的捏，捏到了還會得寸進尺」、「那是妳的辛苦一整年得到的，真不曉得她用什麼臉來要」、「不是老公的問題嗎？我婆婆從來不敢跟我開口」、「年終奬金自己留著啦！過年包紅包給她就好」。