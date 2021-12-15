一名女網友表示，為了給男友驚喜，提早1個小時下班，從桃園搭車到台北，到男友公司門口等對方下班，但卻看到對方牽著一個女生走出來，她躲在柱子後方，打電話給男友，沒想到男友竟回說「我還在加班」，讓她心碎地說「原來2年的感情，只有我一個人認真」。

原PO日前匿名於《爆料公社-匿名公社》指出，快下班前突然想給男友驚喜，就提早1個小時從桃園搭車到台北，到男友的公司門口等，結果卻看到男友牽著一個女生走出來，她馬上躲到柱子後面，鼓起勇氣打電話給男友，沒想到男友卻謊稱「我還在公司加班」。

原PO不敢置信，雖然自己在桃園、男友在台北，但兩人一直互相承諾要為未來打拚，也因為這份承諾，「我忍著不見面，死命地加班，我現在覺得我像個笨蛋」。原PO說，之前約好要去逛新北耶誕城，想起來讓她覺得既難過又諷刺，「原來2年的感情，只有我一個人認真」。

貼文曝光後，網友也十分同情她的遭遇，「果然情侶之間的驚喜常常變成驚嚇，早點知道也好」、「人生就是經過這些爛事才會成長」、「給別人驚喜的同時，往往吃驚的會是自己」、「這是給妳自己驚喜吧」、「儘早結束，施主不要再執迷不悟了」、「現在發現還不晚，加油」、「認真的人總是傷的最深」。