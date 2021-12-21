桃市圖在12月24、25日聖誕節期間推出「5＋15閱讀袋著走」借閱活動。（桃園市文化局提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園今年哪本書最受讀者喜愛？桃園市立圖書館今年度閱讀調查統計顯示，成人書以「被討厭的勇氣」位居榜首；兒童書則以「神奇柑仔店（1）：帶來幸福的錢天堂」榮獲第1名；期刊部分則是「商業周刊」佔據寶座；視聽資料則是「佩佩與小貓DVD」最受歡迎。

桃市圖館長姚敦明指出，今年圖書館受疫情影響曾閉館一段期間，但讀者的閱讀需求並未因此明顯消退，借閱冊數依然高達420萬冊以上、借閱人次也有150萬人次以上，顯示市民朋友相當熱愛閱讀。

姚敦明說，據調查，青少年朋友閱讀以小說為主，如遠流的金庸小說、皇冠的哈利波特或漫畫書較受歡迎；成年朋友喜歡借閱的則是像「蔡康永的情商課」、「小資女艾蜜莉」等心理或理財書籍。

姚敦明表示，女性部分多數人會有刻板印象，可能會認為應借閱美容書籍較多，不過統計結果卻得出，桃園女性讀者還是以心理勵志或是幫小朋友借書為主，像是「你的善良必須有點鋒芒」、「屁屁偵探」都在女性借閱排行上。

姚敦明補充，今年也是桃園文學綻放的一年，桃園客語作家張捷明榮獲臺灣文學獎客語文學創作獎，現居桃園的詩人許水富獲頒金門文化獎，媒體人暨桃園作家蔡詩萍新作「我父親」，進入博客來網路書店「年度華文創作」百大；曾獲得桃園鍾肇政文學獎散文類的洪愛珠，今年遠流出版「老派少女購物路線」熱賣，同時也成為圖書館熱門借閱圖書。

為鼓勵民眾多加閱讀，桃市圖也在12月24、25日聖誕節期間，推出「5＋15閱讀袋著走」借閱活動，上述這2天活動期間，到桃市圖任1間分館借閱圖書5冊，就可獲得市圖高級紙袋1個；借閱圖書15冊，即可獲得市圖精美帆布袋1個，活動每人限領1份，數量有限送完為止。