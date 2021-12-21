大型壽險公司紛紛祭出「有點強」保單，要吸引年終獎金投保潮。南山人壽21日亦強調其有兩張美元利變壽險，可供保戶提高保障或規劃退休現金流，一張六年繳費、第七年即保本的「多美好」，可用作拉高保障、資產傳承；另一張是二年繳費，年年可領生存還本金，還本率達2.27％，可作為退休金流規劃。

國泰人壽為吸引年終投保潮，稍降其投資型保單占比，推出兩張保單預定利率2％的美元利變壽險，一張是六年繳費，目前宣告利率3％，年年有生存還本金，可用作規劃退休現金流的「美年佳鑫」，一張是繳費七年，目前宣告利率3.2％的「鑫美利101」，主攻高保額、資產傳承。

針對年終獎金投保潮，南山人壽也主打兩張美元利變壽險，一張主打拉高保額、可遺愛家人的多美好，目前宣告利率3.25％，保單預定利率1.75％，訴求繳費六年，但第七年若有現金需求，解約金比已繳保費多一點點，即可保本，但若到高齡身故或失能，則保額會拉高極大，可作資產傳承。

另一張主打有年年還本金的美年滿利，目前宣告利率2.95％，保單預定利率1％，但主打還本率可達2.27％，最低投保門檻5千美元，最高可拉高到370萬美元，可作退休金流的規劃。

南山人壽因沒有銷售投資型保單，因此美元利變保單是其主力商品，前10月其美元保單新契約保費約579億元，是壽險美元傳統保單銷售量第一名，且美元傳統保單約占南山人壽新契約保單的7成。

為鞏固美元傳統保單霸主地位，南山人壽亦推出有競爭力的美元利變壽險，主要是銀行通路銷售，要吸引年底到明年初的年終獎金投保潮，營造2022年的開門紅業績。