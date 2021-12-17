2021年東森集團旗下東森購物網、東森直消電商、東森保代都繳出亮眼成績，東森購物網獲利更大幅成長近3成。東森集團17日宣布年終獎金最高6個月，全集團年終獎金也將比去年多發逾1億元。東森集團2021年營收預估435億元，獲利為52億元，營收年增32％，獲利年增130％。東森集團宣布今年年終獎金，東森保代年終最高6個月，東森購物網最高5個月，東森直消電商最高4個月，ETtoday新聞雲最高3.2個月，東森自然美及東森房屋最高3個月。

東森購物網表示，今年1~11月累計合併營收達258.6億元，累計合併稅前淨利19.2億元，每股稅後純益（EPS）累積達15.8元，全年獲利可望突破20億元大關，東森購物除了發放年終獎金最高可領5個月，對於薪資4萬以下的基層同仁，每位加發1萬元獎金，此外獲利大幅成長的電視、網路及電話行銷通路都給予紅利獎金。

東森集團總裁王令麟表示，2021年各公司的年終發放應該是優於同業，去年東森購物獲利16億元，發放2.9億元年終獎金，今年獲利20億元，將發出3億9700萬元年終獎金，2022年獲利目標將挑戰25億元。

王令麟強調，「只要你肯努力，公司就願意發獎金」。東森集團今年七月考量全球疫情後帶來的通膨及物價上漲問題，集團率先宣布基層員工調薪最高7％。