一名高中生在一家連鎖髮廊打工超過36小時後離職，公司拖了一個多月終於發薪水，打開薪水袋後，映入眼簾的這一幕讓他傻了，因為竟然只有408元。有網友在網路上公布，批評超沒天良，結果引起軒然大波，有網友馬上算出「一個小時11.333333塊」，還有眼尖網友說「這家公司網路上能查到很多類似文章」。

一名網友在臉書社團《爆怨公社》轉述，該名工讀生在一家連鎖髮廊當學徒，認真工作了超過36個小時後離職，不但沒有勞健保，也沒有任何福利與保障，公司原本還不肯發薪水，拖了一個多月終於肯給了，沒想到待遇竟然比乞丐還不如。

網友PO出該名高中生領到的紅包袋，雖然上面寫408，但裡面實際上卻少了1元，只有407元。(圖/截自臉書爆怨公社)

網友PO照表示，該名工讀生拿到一個超級微薄的紅包袋，裡面只有408元，忍不住替他抱不平說：「你可真給得起，厚顏無恥，還說原本是沒有薪水的？這是什麼鬼企業啊？什麼鬼公司？如此欺壓一個剛入社會、不懂世事的小孩，真是無良企業！」

原PO指出，該名高中生的上班日，其中有2天是假日，而且一天工作足足長達12個小時，2天就超過24個多小時，但因為工作是責任制，必須徹底打掃完才能下班，結果認真工作超過36個小時，竟只有408元。

原PO說，408元連基本工資都不到，更別說還要吃飯、搭車，直呼「長這麼大還沒遇過這麼無良的連鎖企業」，最後還補充說明，雖然紅包袋上面寫408，但其實裡面少給1元了，所以實際上只有407元，認為該髮廊太過惡霸，因此決定公開其惡行惡狀。

貼文曝光後引起熱議，網友紛紛回應「真的辛苦」、「一個小時11.333333塊，比乞丐還不如」、「上勞工局申訴吧！」、「檢舉！罰死他」，還有眼尖網友發現「這家公司網路上就能查到很多類似文章了」，直呼「這間常常主動丟履歷，看來不是沒原因的呢」。

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