萬物齊漲，讓不少民眾大喊吃不消，現在恐怕連吃一頓早餐都很困難，一名網友表示，訂了一份鮪魚蛋餅，到早餐店取餐時讓他楞了一下，原本以為錢包裡的40幾元零錢應該綽綽有餘，沒想到店員竟然說要50元，讓他當場懷疑人生，直呼「是我太不爭氣嗎？」

這名網友昨(14)日在《PTT》表示，打電話去早餐店點了一份鮪魚蛋餅，到早餐店時，看錢包的零錢還有40幾元，以為應該還夠，結果當店員說50元時，他當場愣了一下，質疑「這樣要50元？」

網友PO出台中南屯區早餐店賣的鮪魚蛋餅，直呼這樣一份賣50元太扯。(圖/截自PTT)

原PO指出，早餐店在台中南屯區，他抱怨又不是點豬排或雞排，鮪魚蛋餅之前一份賣40元，他就已經覺得很扯了，現在竟然漲到50，讓他直呼太誇張，質疑「是我太不爭氣嗎」，忍不住想詢問大家，近期感受漲最兇的是什麼？

貼文一出引起熱議，網友看到照片後紛紛回應「份量也太少」、「這樣頂多35吧？」、「50也太貴了吧！」、「貴死…」，還有網友表示「我這起司蛋餅45，加培根55」、「點過鐵板麵99，付錢時心落一拍」。

有網友不禁感嘆「鮪魚罐頭比以前貴很多」、「再過1年，60-70也是有可能的」，也有網友笑回「20年來經濟最好？漲價又如何？」，大嘆「銅板美食都回不去了吧」。

超貴！高麗菜鮪魚蛋餅55元 價比便當