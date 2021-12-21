【愛傳媒藺奕專欄】一整夜到凌晨，看著儼然化身大清皇后鈕祜祿——靚蕾，反擊BY2孫雨簡直打地鼠，這可憐的女孩以為在金門表演砲操嗎？之後賞析宏宏的重磅發文，都懷疑那些歌詞真是他寫的？這年頭會寫文章真的太重要了，如果是公關公司操作真該花點錢別再摳了。

其實一天的戰火還是由王老爹親自開啟的，居然鐵鍋燉兒子，果然爸爸是愛兒子的。為了幫助他改正錯誤，竟放出卸磨殺驢的大招狠捶愛兒，所以建議老哥改個名吧，别叫大中了、大槌更適合。

宏宏決定不再當聾的傳人，結果最愛的孩子都可以寫成「孩字」，孩字是寫給老爸的吧，虧你唱過龍的傳人、我看你根本蝦的傳人。

現在大家都只好指望王媽媽了，再不出來，估計棺材板蓋不住、王爺爺也要出棺了，古龍的言情小說都不敢這麼寫。

話說事發那天大半夜，我正在追劇，烤了一片金門燒餅配紅酒，突然瞄到蕾神的貼文，才意識到滿嘴都是渣，我看完後把老婆搖醒。

妻一看。

「我都要吐了，你還吃宵夜？」

「肚子是空的，不吃點東西怎麼吐？」

「王力宏也太渣了，連你以前都不如。」

「那當然。」我說， 但立刻感到不對，如果有人對我說「這頭豬太蠢了，比你還蠢」，固然是說豬蠢，但也是在暗示我離豬不遠了。

哼，她到底是想說，我曾經也不是什麼好東西，還是感謝力宏替我力雪前恥？

我們没有全職太太這個職業、只有家庭主婦，這是很落伍的觀念，宛如停留在中世纪這樣一個很少為婦女喝采的時代。在日本，家庭主婦是個職業，國家得繳納社會保險、醫療保險，還可以替丈夫减税，從制度和法律方面保護全職太太。結果鬧成現下財產分割像割了王家的一塊肉，還要出来吆喝，真是美式作風，果然書香門第。

守舊的婚姻財產制度是禍源，教育方式更是禍根，當老師的同學曾經跟我說，新一代孩子們有些已經擁有甲方的氣勢了，她帶過一個住校的公立普通高中生，說他的志願就是做富二代。每個月都給父親寫家書，信中勉勵父親好好努力、上進、升職、賺錢，要多應酬，真事。

我如果是宏宏的公關團隊，面對蕾神、大清皇后鈕祜祿——靚蕾的刀劍磨的如此鋒利，唯一伎倆就是使出「宏慌之力」高呼「蕾神支持台獨啊！」

否則絕對得先避著，別急著當拆彈專家，畢竟這可是一筆億來億去的大買賣，得讓子彈拐個彎繼續飛。

譬如捐款哥大給靚蕾頒個榮譽博士學位、設立女權獎項，博取學界好感，接著退出娛樂圈、在教會司琴唱經、歌詠上帝、上街賣喜憨小餅乾愛心麵包寫春聯募款做慈善公益，20年之後，就可以捲土重來、創作新歌參加選秀，建議歌名《宏磨坊》、《乘風破浪的王爺爺》等。

先醬吧，小二，再來一份瓜子。

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作者為文學奬得主

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