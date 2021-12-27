【愛傳媒藺奕專欄】有個年輕女性因為被先生家暴而離婚了，獨自帶著兩個小孩，私訊我聖誕快樂，我問妳前夫有祝福妳嗎？

有，他要我「莫忘初心」。笑死。規訓別人「莫忘初心」的這個男人一定是粗心了，明明是說話的人走歪了啊。

我問她看過小狗吃藥嗎？她會假裝自己咽下去了，其實偷偷藏在腮幫子，然後一臉平靜地看着你，莫忘初心就是這個意思，事情走到不好的結果，只好先裝死還指責別人，初心什麼的也就煮餃子蘸醬油吃掉了。

什麼才是摧毁婚姻的致命傷？有人說是缺愛、有人說是無性，但現實生活中，很多有愛有性的婚姻，最後還是走向了潰散。尤其已婚有小孩，當時婚姻登記像淘寶買貨一樣容易，卻沒人告訴妳退貨比去阿富汗還難。

我只能安慰她，第一，這個破疫情偷走妳兩年的青春，以後約會對外報年紀請記得自動減二。第二，既然是前夫，妳也應該回報祝福，而且必須講重點、戳中要害。

比如：祝你手機廣告不斷彈出早洩陽痿力不從心，祝你手機鬧鐘在深夜莫名其妙地響起；祝你的口腔黏膜經常被燙到、祝你去理髮店找不到喜歡的雜誌，祝你門口收到冷掉的外賣，最喜歡喵星人？祝你永遠摸不到小腦斧毛烘烘的小腦袋。

作者為文學奬得主

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