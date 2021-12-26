【愛傳媒李利國專欄】來到剛落成的橫山書法藝術館參觀開館首次書法展時，我特別欣賞劉燦銘所書寫的韋應物〈滁州西澗〉詩句：「獨憐幽草澗邊生，上有黃鸝深樹鳴。春潮帶雨晚來急，野渡無人舟自橫。」其實並不是因為他寫得好字，而是讓我再一次重新感受詩中的隱喻！

韋應物在唐德宗建中二年出任安徽滁州刺史期間，春遊西澗，寫出〈滁州西澗〉一詩，雖然很多評論稱讚此詩如一幅圖畫，生動的展現了他春游西澗和夜雨野渡所見之情景。然而，若用心細讀詩中之所以強調獨憐澗邊幽草，反而對深樹裡鳴聲誘人的的黃鸝不置一讚，只是藉其做為幽草之對照，似可見韋應物寓意在言外的情懷，澗邊幽草在此應隱喻著安於貧困平凡寂寞、守份守節不求聞達之人士，而那在樹上高鳴的黃鸝則彷彿隱喻著居高位之顯達者，不也就對照出媚時附俗的人心與官場世態嗎？

韋應物在這首詩中所寓示的「不媚世，不媚俗，不媚時，不媚人」的心情，我豈能無感？故而，特此與知我者共勉！

作者為佛光大學未來與樂活產業學系助理教授

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