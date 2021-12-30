【愛傳媒葉毓蘭專欄】我一直關心執勤遭歹徒槍擊成為植物人長達23年的警察呂進全、執行消防救災勤務時車禍重傷的打火弟兄曾柏雄、賴統生，以及許許多多為國犧牲警消的後續傷病照顧。

我陳情反映這個問題，感謝陳景峻監委瞭解後立案，通過並於12月28日公布了監察院通調查報告，不但關懷了這些個別警消的處境，比起本該照顧他們的各級警消機關更加用心；也督促在通案、制度上，現行對於執勤傷病警消零散又不完整的照顧，凸顯出警消機關沒有站在遭逢意外、備受衝擊的家屬立場著想。照顧因公失能的警消不容打折扣！

這份監院調查報告，我注意到三件事，第一：監察院很認真地在110年10月27日，邀請因公傷病警消家屬座談，結果消防署竟然因此發現，遺漏辦理可以申請的補助項目。

這表示補助名目眾多，連承辦人員都搞不清楚、也不用心，那家屬怎麼可能搞得清楚？監察院也請消防署整理網頁問答專區，明確列出所有的補助項目，這點我過去也屢屢要求，真的很希望這次不只消防署，警察、海巡等執法機關，都要落實做到。

第二：「警察人員執行勤務遭受暴力或意外危害致全失能或半失能照護辦法」，母法是警察人員人事條例第35條之1，對執勤失能警消海巡人員的照顧，法律規定是「終身照護」，然而費用標準已經長達16年來均未調升，有關膳食費、交通費以及第二位以上的照顧服務員的補助，均付之闕如，不符合母法的要求。

第三：監院調查盤點了近5年有12名因公失能退休警察，卻只有1名可以適用前面提到的照護辦法，因為照護辦法實在太嚴格了！比照公教人員保險失能標準認定，使得「因公」的因果關係、「失能」的程度都非常嚴苛。警消海巡已經為國家犧牲，為何政府要在這裡東苛西扣，冷酷無情？

目前警消海巡對因公傷病的同仁，實務面上實在不夠體恤，制度面上法定照顧標準又極其嚴苛，簡直是一個冷血的政府。

我非常感謝監察院做出這份對警消權益有重大貢獻的調查報告，看見了警消海巡的困境，非常仔細地在個案和制度都嚴格把關。遺憾的是，該份調查許多訴求，我其實之前都已經提過，但都未受到執政者的重視，不知這一次，政府能否真的聽見警消的心聲？

作者為立委、前警大教授

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